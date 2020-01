Georgsmarienhütte. Dem Verein "Furaha Phönix Kinderhaus Kenia" hat die Kolpingsfamilie Oesede den Erlös aus dem Getränkeverkauf auf der Oeseder Kirmes gespendet. Das Geld wurde bei einer Feierstunde zum Kolping-Gedenktag übergeben.

