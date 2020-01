Georgsmarienhütte. Verurteilung im Eilverfahren: Ein 35-Jähriger hatte am Dienstag unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der B51 verursacht. Bereits am Mittwoch verurteilte ihn das Amtsgericht Bad Iburg zu einer Geldstrafe und einem einjährigen Fahrverbot.

