Osnabrück/Georgsmarienhütte. Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben die Wirtschaftsjunioren Osnabrück (WJ). René Richter von der Richter Metallbau GmbH & Co. KG, Hagen, zu ihrem neuen Kreissprecher gewählt.

Außerdem gehören dem neuen Vorstandtteam Thomas Twelkemeier (PKF WMS Bruns-Coppenrath und Partner mbB, Osnabrück), Julia Eilers (FRIMO Group GmbH, Lotte), Kirsten Schwake (IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, Osnabrück), Carla Editha Högermann (A. Rawie GmbH & Co. KG, Osnabrück), Andreas Trame (VGH Hagensieker & Trame GmbH, Osnabrück), Michael Dörenkämper (brg büro reform GmbH & Co. KG, Osnabrück), Christina Marchel (Heinz Marchel GmbH & Co. KG, Wallenhorst), Elisabeth Greve (Pricewaterhouse Coopers AG, Osnabrück) und Julian Hügelmeyer (Julian Hügelmeyer Entertainment, Osnabrück).

Rund 180 Mitglieder, Förderer und Gäste

Rund 100 junge Unternehmer und Führungskräfte aus Stadt und Landkreis Osnabrück waren laut Pressemitteilung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Wirtschaftsjunioren auf dem Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte gekommen. Die Wirtschaftsjunioren Osnabrück, die durch die Geschäftsführerin Kirsten Schwake von der IHK unterstützt werden, haben rund 180 Mitglieder, Förderer und Gäste. Sie engagieren sich seit mehr als 65 Jahren mit ihren Projekten sowohl sozial als auch wirtschaftlich und unterstützen unter anderem auch Schüler bei der Berufsfindung.

Rückblick auf 2019

So wurden auch 2019 viele Veranstaltungen durchgeführt und soziale Projekte unterstützt, etwa „Ein Tag zum Vergessen“ mit der Krebsstiftung Osnabrück sowie die Aktion „Kauf-1-mehr“ zu Gunsten der Wärmestube Osnabrück und der Osnabrücker Tafel. Als jährlicher Veranstaltungshöhepunkt rundete „Brust & Keule“ mit mehr als 200 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Mitgliedern und Weggefährten der WJ das Jahr ab. Michael Reinert, langjähriges Mitglied der WJ Osnabrück, wurde an diesem Abend mit der silbernen Juniorennadel geehrt – einer Auszeichnung der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) für besonderes Engagement im Netzwerk der Wirtschaftsjunioren.

Ausblick auf 2020

An dem vielfältigen Engagement soll sich auch in diesem Jahr nichts ändern: „Auch in 2020 knüpfen wir an die Erfolge des Vorjahres an“, sagte René Richter als neuer Kreissprecher. Schon jetzt liefen die Planungen für bewährte und neue Veranstaltungen, Workshops und Betriebsbesichtigungen.