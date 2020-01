Georgsmarienhütte . Auch 2020 bleibt das Museum Villa Stahmer in GMHütte seinem Konzept treu, die Dauerausstellung mit wechselnden Kunstausstellungen zu ergänzen. Den Auftakt im neuen Jahr macht die „Malerei“ der Iburgerin Barbara Wölfkes.

