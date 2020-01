Noch zwei Tage Eislaufspaß: Am Samstag und Sonntag sind noch einmal von 11 bis 18 Uhr Laufzeiten, bevor dann die Saison 2019/20 beendet ist. Foto: Stadtmarketing/Schwarzenberger

Georgsmarienhütte. Wer noch einmal auf richtigem Eis seine Runden drehen will, hat am Wochenende die letzte Chance: Am Sonntag gehen die sieben "GMHütte on Ice"-Wochen zu Ende. Am Samstagabend ab 18.30 Uhr dürfte auf sowie an der 20 mal 12 Meter großen Eisbahn einiges los sein. Dann steht zunächst das Finale im Einzel-Wettbewerb und ab 19 Uhr dann die Entscheidung im Team-Eisstockschießen auf dem Programm.