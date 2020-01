Georgsmarienhütte. Gute Nachricht für die GMHütter Bürger: Die Abwasser-Entgelte werden im gerade gestarteten Jahr nicht erhöht, sondern bleiben bei 1,87 Euro pro Kubikmeter. Warum aber 2021 eine Anhebung drohen könnte.

