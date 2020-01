Georgsmarienhütte. Luft: ein Grad, Wasser: zwei Grad! Über Null – immerhin. Die Temperaturen des achten Neujahrsschwimmens im Waldbad waren nach den Worten des jungen DLRG-Vorsitzenden Lars Schneider „so niedrig wie nie“. Am Morgen seien sogar einige Eisstückchen auf dem Wasser gesichtet worden.

