Georgsmarienhütte. Eine seit Sonntagnachmittag vermisste 77-jährige Frau wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag leblos in der Düte in Georgsmarienhütte entdeckt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aktuell aus.

