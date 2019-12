Rollerfahrer entdeckt lebensgefährliche Falle in Georgsmarienhütte CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Hengehold

Georgsmarienhütte. Auf dem Stadtring in Georgsmarienhütte wurden in der Nacht zum Samstag mehrere Kanaldeckel entfernt. Die Polizei der Hüttenstadt ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.