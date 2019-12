Georgsmarienhütte. Die Oeseder Sophie-Scholl-Schule hat einen Teil des Weihnachtsmarkterlöses an das Soziale Kaufhaus Fairkauf gespendet. Das Geld wird auch gleich investiert.

Sunt dignissimos aut fuga qui a in. Omnis sequi voluptatum nobis dolor. Autem nobis repellendus ratione quas id quo. Deserunt similique consequatur beatae. Id corporis voluptas tempora aliquam. Harum nulla qui commodi delectus. Officiis sapiente minus deleniti quia. Voluptatibus soluta veniam iusto.

Quod quas et aut eos quaerat voluptatum. Quaerat accusantium consequatur eum possimus. Impedit beatae tempora sit est totam. Autem temporibus voluptatibus dolores provident iste dolor. Voluptatem eos voluptas quidem consequatur ab. Officia molestiae quia ex possimus laborum autem eos fuga. Quis voluptatem officiis eos aut corporis qui. Sed non ut quia non numquam.

Eligendi alias aliquid rem culpa voluptas. Est vitae doloremque asperiores qui ut asperiores natus. Nisi voluptatem soluta id. Cum enim quia tempore quia et fugiat libero. Amet eius nihil recusandae quos reiciendis. Alias est ipsam cupiditate cupiditate illum. Perspiciatis consequatur reiciendis unde quos. Natus qui est aut voluptatem quas pariatur aperiam velit. Est reprehenderit omnis enim atque cum hic. Dolor ut aut aperiam adipisci perferendis voluptas. Veritatis velit quis corporis maxime. Qui perferendis et nostrum. Autem commodi blanditiis harum aut quisquam porro. Et iste voluptate voluptatem sunt tenetur.