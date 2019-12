Georgsmarienhütte. Bischof Franz-Josef Bode hat am Heiligabend Patienten im Franziskus-Hospital Harderberg der Niels-Stensen-Kliniken besucht. Er erinnerte in einer Andacht vor allem an die Kranken, die die Einsamkeit und die Trennung von ihren Lieben zu Weihnachten besonders spürten.

