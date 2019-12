Georgsmarienhütte. Die SPD/FDP-Gruppe im GMHütter Rat sieht die Umsiedlung des Recyclinghofes der Abfallwirtschafts-Gesellschaft des Landkreises (Awigo) vom Harderberg nach Holsten-Mündrup sehr kritisch. Sie spricht sich gegen eine Ansiedlung auf dieser Fläche aus. Welche Alternative stattdessen von der SPD/FDP-Gruppe favorisiert wird.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Annette Jantos weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass sie sich noch sehr gut daran erinnern kann, dass Politiker aus allen Parteien den Bürgern von Holsten-Mündrup seit 2012 im Aufstellungsverfahren stets versprochen hätten, dort "nur kleinteiliges, nicht emittierendes Gewerbe" anzusiedeln, um die Belastungen für die Bevölkerung gering zu halten. Damals schon seien die verkehrlichen Auswirkungen intensiv diskutiert worden.

Jantos: Für Recyclinghof ungeeignet

Dabei habe es die Sichtweise gegeben, dass die vorhandenen Straßen keinen größeren Belastungen ausgesetzt werden dürften. Jantos: "Aus verkehrlichen Gründen ist der Standort Holsten-Mündrup für die Ansiedlung eines Recyclinghofs ungeeignet." Auch die beabsichtigte Zwischenlagerung von Restmüll werde äußerst kritisch gesehen, da die Wohnbevölkerung hierdurch extrem belastet werden könne.

Die SPD/FDP-Gruppe sucht daher intensiv nach alternativen GMHütter Flächen, damit der Recyclinghof in der Stadt verbleiben kann. Außerdem wird angeregt, dass noch einmal über Neustrukturierungen auf dem bisherigen Gelände an der Niedersachsenstraße nachgedacht werden soll.

Öffnungszeiten verlängern?

Zur Beseitigung der Verkehrsprobleme, die am Harderberg vor allem an den bevorzugt am Recyclinghof in Anspruch genommenen Samstagen bestehen, würde aus SPD/FDP-Sicht sicherlich eine Verlängerung der Öffnungszeiten an den anderen Wochentagen beitragen. Dadurch könnten auch Berufstätige auf andere Tage ausweichen.

Die SPD/FDP-Gruppe will sich an die seit 2012 gegebenen Zusagen halten. Annette Jantos: "Sonst würde nur die bereits bestehende Politikverdrossenheit weiter verstärkt." Es sei der SPD-Fraktion wichtig, deutlich zu machen, dass "Politikerinnen und Politiker verlässlich sind".