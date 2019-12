Georgsmarienhütte. Die Preisträger des Johannes-Voetlause-Preises stehen fest. Die Auszeichnung, mit der vorbildliche Arbeit im ländlichen Raum prämiert wird, wird im Januar bereits zum zehnten Mal verliehen.

Eine aus Vertretern der Katholischen Landvolk-Hochschule (KLVHS) Oesede, der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB), des Landfrauenverbandes Weser-Ems und des Landvolkverbandes Weser-Ems gebildete Jury hat nun aus zahlreichen Bewerbungen die Gewinner des Johannes-Voetlause-Preises (JVP) für 2020 ermittelt.

Preisträger sind das Organisationsteam "Land schafft Verbindung Osnabrück" in der Kategorie "Gemeinwesen" und das Leitungsteam der 72-Stunden-Aktion im Bistum Osnabrück in der Kategorie „Jugend“. In der Kategorie „Frauen“ wird Hilde Mannebeck aus Quendorf ausgezeichnet. Einen Sonderpreis erhalten Heinrich Kinnius, Liane Lütke-Harmann, Annegret Nitsch und Ludger Rolfes.

Zusammenschluss von Landwirten

Gesucht werden bei der Ausschreibung des JVP Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Initiativen, die vorbildliche oder beispielgebende Arbeit für den und im ländlichen Raum geleistet haben, heißt es in einer Pressemitteilung der KLVHS.



Die Osnabrücker Gruppe der deutschlandweiten Initiative „Land schafft Verbindung“ ist ein Zusammenschluss von Landwirten, die es sich zur Aufgabe machen, „ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Landwirte engagieren sich öffentlich in den sozialen Medien, bei Demonstrationen, politischen Gesprächen und bei vielen Dialogveranstaltungen in der Region und geben der Landwirtschaft demnach ein authentisches Gesicht.

In der Kategorie „Jugend“ geht der Preis an das ehrenamtliche Leitungsteam der 72-Stunden-Aktion. Die Gruppe bereitete das Wochenende intensiv vor und begleitete 154 Aktionsgruppen. Ohne diese Bereitschaft hätte eine so große Sozialaktion mit über 5.000 sich engagierenden jungen Menschen nicht stattfinden können.

Bereits zum zehnten Mal verliehen

Hilde Mannebeck aus Quendorf ist Gewinnerin in der Kategorie „Frauen“. Sie war engagiert im Quendorfer Rat, im Samtgemeinderat und auch im Kreistag. Frau Mannebeck ist Mitglied im Landfrauenverein und Motor der „Brinkmann-Kerkhoff-Stiftung för us“, die das Dorfleben und unter anderem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zum Ziel hat.

Einen Sonderpreis erhalten Heinrich Kinnius (Geschäftsführer des Landvolkes Melle), Liane Lütke-Harmann (Gemeindereferentin in Lathen), Annegret Nitsch (Fachberaterin der LandFrauen) und Ludger Rolfes (Geschäftsführer der Ländlichen Familienberatung und des landwirtschaftlichen Sorgentelefons). Die vier Ausgezeichneten sind hauptamtlich tätig und unterstützen in überdurchschnittlicher Weise das ehrenamtliche Engagement in ihren Bereichen.

Der Johannes-Voetlause-Preis wird am 6. Januar 2020 nun bereits zum zehnten Mal im Rahmen des Oeseder Landwirtschaftstages verliehen. Die Veranstaltung in der KLVHS Oesede steht unter dem Motto „Von Grünen Kreuzen, Gelben Karten und Roten Linien“. Anmeldungen und Informationen unter info@klvhs.de oder per Telefon unter 05401/86680.