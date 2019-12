Georgsmarienhütte. An einem neuen Standort der Volkshochschule Osnabrücker Land in GMHütte sollen Grundschüler aus dem Landkreis stärker für sogenannte "MINT"-Fächer begeistert werden. An über 20 Stationen können Schüler dort ab sofort unter Anleitung Experimente rund um das Thema Luft durchführen.

Mathematik, Informatik oder Naturwissenschaften sind längst nicht für alle Schüler die absoluten Lieblingsfächer. Die Volkshochschule Osnabrücker Land möchte nun auf spielerische Art erreichen, dass sich wieder mehr Schüler für naturwissenschaftliche Fächer interessieren. Dafür wurde jetzt ein neuer Standort im Gebäude der Realschule Georgsmarienhütte errichtet, schreibt die VHS in einer Pressemitteilung. Sein Name: "phänomexX".

Fachkräftemangel vorbeugen

Gerade in den sogenannten "MINT"-Berufen herrscht in Deutschland aktuell ein großer Fachkräftemangel, der sich in Zukunft noch weiter verstärken könnte. In Wallenhorst gab es deshalb bereits Bemühungen, schon früh das Interesse von Schulkindern für technische oder naturwissenschaftliche Berufe zu wecken. Die besondere Bedeutung der "MINT"-Schulfächer für den künftigen Arbeitsmarkt haben auch die Realschule Georgsmarienhütte und die Volkshochschule Osnabrücker Land erkannt.

Grundschüler sollen experimentieren

Das Konzept des "phänomexX"-Standorts ist, Mittelstufenschüler als sogenannte Scouts mit Grundschülern bei Experimenten zusammen zu bringen. Dafür wurde das Schwerpunktthema Luft ausgewählt. Die Versuche der Schüler sollen dabei folgende Fragen beantworten: Wie setzt Wind ein Fahrzeug mit Segeln in Bewegung? Wieso steigt Papier auf, wenn es sich entzündet? Gibt es einen luftleeren Raum? Kann man Luft sehen? Wie können mit Luft Töne entstehen?

Große Resonanz bei Realschülern

Gleich zum Start meldeten sich 20 Schüler als Scouts für die Experimente. Die MINT-Koordinatorin der Volkshochschule Osnabrücker Land, Silvia Trienen, zeigte sich über das gewaltige Interesse der Realschüler sehr erfreut. "Das tolle ist", wird Trienen in der Mitteilung der Volkshochschule zitiert, "dass sich einerseits die Grundschulkinder naturwissenschaftlichen Phänomenen beim Experimentieren nähern und die Scouts andererseits lernen, wie sie anderen etwas beibringen und Verantwortung übernehmen können.“

Besuche angekündigt

Einige Grundschulen aus der Region – zum Beispiel die Grundschule Borgloh oder die Freiherr-vom-Stein-Schule aus Georgsmarienhütte – haben bereits angekündigt, den neuen "MINT"-Lernort bald mit ihren Klassen besuchen zu wollen. An insgesamt drei Standorten mit ähnlichen Konzepten – neben Georgsmarienhütte auch in Melle und Bohmte – bietet die Volkshochschule Osnabrücker Land ab sofort kostenfreie Besuche an. In Melle beschäftigen sich Kindergartenkinder mit Magnetismus. In Bohmte beschäftigen sich Grundschüler mit berühmten Erfindern wie Leonardo da Vinci oder Isaac Newton.

Förderung durch Stiftung

Die VME-Stiftung Osnabrück-Emsland, die insbesondere Bildung im technischen Bereich fördert, unterstützt das Projekt. Die Referentin und Mitinitiatorin Christina Suthe von der VMW-Stiftung begründet dies so: „Der neue "phänomexX"-Standort weckt bei Kindern spielerisch das Interesse für Naturwissenschaften. Darum fördern wir das Projekt als Stiftung gern.“

Weitere Informationen unter vhs-osland.de/mint oder Telefon 0541 501-3477.