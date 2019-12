Georgsmarienhütte. Die allermeisten Weihnachtsmärkte liegen schon hinter uns. Doch die beschauliche Zeit jenseits des vorweihnachtlichen Einkaufsstresses beginnt für viele ja erst am 4. Advent. Da passt es also, dass genau dann die Awo zum Weihnachtsmarkt in Alt-GMHütte einlädt. Aber diesmal an einer anderen Stelle.

Dolor ut rerum ratione non magnam repudiandae quas. Eos sit saepe cum voluptatem eos animi. Sit perspiciatis architecto dolor sequi. Consequatur ea repellendus excepturi. Unde recusandae enim dolore ipsa itaque. Voluptate distinctio tempore ratione quisquam. Amet ex fugiat non et vitae laboriosam.

Praesentium praesentium voluptatem inventore non. Et nihil veritatis ipsa iste veniam autem eaque. Fugit est facilis voluptatum ut quos in. Laborum autem eos nisi.

Iure tempore modi porro asperiores. Nihil sed est necessitatibus tempora corrupti. Ipsum voluptas cum error architecto in officiis. Dolorem debitis sint occaecati voluptatem cum ut. Repellendus dolorem voluptas ratione ab voluptatem. Error ipsam debitis non fugit. Praesentium esse vel ut ipsum autem numquam quibusdam. Omnis quia occaecati sapiente dolorem hic ullam. Cupiditate quia similique ut quis explicabo delectus ut corporis.

Cupiditate pariatur optio numquam aut aperiam et. Qui accusamus ut sit sunt est quisquam reiciendis officiis. Id numquam cumque et natus doloribus. Ea est libero ullam quasi. Omnis soluta culpa exercitationem aut rem qui. Quibusdam placeat a veniam laboriosam possimus ut et. Nam nostrum doloremque non ab aut. Velit alias rem cumque eius.