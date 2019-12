Georgsmarienhütte. Damit im Notfall schnell Angehörige von Kindern kontaktiert werden können, gibt es die Kindernotfallkarte. Was darauf stehen sollte und warum sie niemals offen herumgetragen werden sollte, darüber klärt die Stadt GMHütte auf.

Für die Erstklässler der Grundschule Harderberg ist es ein aufregender Freitagmorgen. „Wenn die Polizei in die Schule kommt, sind die Kinder meistens besonders aufmerksam und gespannt, was die Frau in Uniform so mitgebracht hat“, erklärt Sandra Middelberg, die Präventionsbeauftragte des Polizeikommissariats GMHütte, bei der Verteilung der Kindernotfallkarten. Dabei seien genau diese Aktionen, wie etwa das Verteilen der Notfallkarte, ein willkommener Anlass um den Kindern zu vermitteln, dass die Polizei nicht nur bei ernsten oder schlimmen Vorfällen ausrückt, sondern in erster Linie auch Freund und Helfer ist.

Das steht auf der Notfallkarte

Sollte beispielsweise das Kind auf dem Schulweg in eine Notsituation geraten, kann anhand der auf der personalisierten Karte eingetragenen Telefonnummern schnell eine Bezugsperson kontaktiert werden. Die Karte bietet auf der Rückseite, neben dem Vornamen des Kindes, auch Platz für drei individuell bestimmbare Telefonnummern, sodass neben den Eltern und Großeltern auch Onkel oder Tante schnell erreicht werden können. Auf der Vorderseite befinden sich die Nummer der Schule sowie der Polizeinotruf und die Nummer der Polizeidienststelle in GMHütte.

Bloß nicht offen sichtbar tragen

Bei der Übergabe in den Schulklassen legt Middelberg vor allem Wert darauf, den Kindern zu vermitteln, wie sie mit der Karte umgehen sollen: „Es ist wichtig zu sagen, dass sie sich nicht einfach von Fremden ansprechen lassen sollten, weshalb auch der richtige Aufbewahrungsort der Karte entscheidend ist.“ Diese ist nämlich nicht offen sichtbar an der Schultasche zu befestigen, sondern gehört in die Schultasche. „Dabei kommt es natürlich darauf an, dass sich die Grundschüler auch in Notsituationen erinnern können, wo die Karte in der Tasche steckt“, so Middelberg in der Pressemitteilung.

Der Präventionsrat der Stadt GMHütte hatte diese Aktion vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen. Neben der Grundschule Harderberg werden die Notfallkarten auch an der Graf-Ludolf-Schule in Kloster Oesede, der Regenbogenschule in Alt-Georgsmarienhütte sowie an der Antoniusschule in Holzhausen verteilt.