Georgsmarienhütte. Die Georgsmarienhütter Frühjahrslesungen gehen in eine neue Runde. Gleich an drei Terminen wird das GMHütter Rathaus wieder zum Krimischauplatz.

Den Auftakt macht am Dienstag, 17. März 2020, der Autor Krischan Koch mit seinem Buch „Friedhof der Krustentiere“. Als ein Herbststurm über den nordfriesischen Küstenort Fredenbüll fegt, findet Schimmelreiter Hauke Schröder Tante Else tot im Ford Mustang, eine Einbruchserie verunsichert die Dorfbewohner und auf der gegenüber liegenden Hallig Westeroog gehen unheimliche Dinge vor sich.

„Ostseegruft“

Eine Trauerfeier ist der Ausgangspunkt der zweiten spannenden Ermittlungsgeschichte. In Eva Almstädts „Ostseegruft“ steht Kommissarin Pia Korittki am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier stört und behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Als die Kommissarin nachhaken will, ist der Mann schon verschwunden. Der Ostsee-Krimi der Erfolgsautorin Almstädt steht am Dienstag, 28. April 2020, auf dem Programm der Lesereihe.

Was geschah letzte Nacht am dänischen Ringkøbing-Fjord? Die Erinnerung von Liv, der Hauptfigur aus dem Buch „Schwarzer Fjord“ von Sven Koch, ist nach einem Treppensturz nur vage. Sie war seit ein paar Tagen bei Magnus, dem Mann ihrer besten Freundin Vigga – bis Vigga spurlos verschwunden ist. Die Polizei, die Liv im Krankenhaus bewacht, hat hingegen ein klares Bild der Geschehnisse: Liv wollen den Platz ihrer Freundin einnehmen – warum sonst trägt sie Viggas Kleidung und gleicht ihr fast aufs Haar? Kochs Lesung ist am Dienstag, 26. Mai 2020.

Kombiticket

Alle Lesungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Saal Niedersachsen des Georgsmarienhütter Rathauses. Das Kombiticket (Eintritt für alle drei Termine) gibt es für 16 Euro (ermäßigt 12 Euro) bei Schreibwaren Fröse im Vorverkauf. Die Stadtbibliothek Georgsmarienhütte startet mit dem Vorverkauf des Kombitickets am 6. Januar 2020. Hinweis für alle Kukuk-Karten-Besitzer: Auch mit der Kukuk-Karte besteht die Möglichkeit im Vorfeld ein Kombiticket zu erhalten. Dieses ist ebenfalls ab dem 6. Januar 2020 in der Stadtbibliothek erhältlich. Das Ticket kostet 3 Euro – also ein Euro pro Veranstaltung. Weitere Informationen zur Krimilesung-Spezial gibt es beim Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte unter 05401 850-250.