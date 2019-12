Der Saxofonist und der Pop-Titan: Mit Dieter Bohlen stand Thomas Völler aus Georgsmarienhütte am Montagabend gemeinsam in Hamburg auf der Bühne. Foto: Gero Breloer

GMHütte/Hamburg. Mit Dieter Bohlen, Wincent Weiss und anderen Stars stand der GMHütter Thomas Völler als Saxofonist am Montagabend beim Facebook-Weihnachtskonzert in der Laeiszhalle in Hamburg auf einer Bühne. Was der Pop-Titan über seine Bläsergruppe sagte.