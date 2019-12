Georgsmarienhütte. Thomas Völler aus Georgsmarienhütte hat das große Los gezogen: Der Hobby-Saxofonist steht am kommenden Montag mit Dieter Bohlen, Wincent Weiss und Lotte auf der Bühne der Laeiszhalle in Hamburg. Ob das große Los auch die Eintrittskarte in die Welt der Stars ist?

