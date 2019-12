Warum Schüler in GMHütte vergeblich auf den Bus warteten CC-Editor öffnen

Stehengelassen: Gleich zwei Mal blieben in GMhütte jetzt Schüler unbefördert zurück. Symbolfoto: dpa/ Britta Pedersen

Georgsmarienhütte. Gleich zwei Mal blieben jetzt Schüler unverrichteter Dinge an Bushaltestellen in GMHütte zurück. Beide Male war es die Linie 469. Was ist da los?