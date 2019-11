Georgsmarienhütte. Das Betonwerk Georgsmarienhütte (BWG) unterstützt nach eigenen Angaben in diesem Jahr wieder die Georgsmarienhütter Kindertafel. 3000 Euro spendete das Unternehmen für die Außenstelle der Osnabrücker Einrichtung.

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt, machten sich die BWG-Geschäftsführer Ansgar Ketteler und Carsten Rönker jetzt ein Bild von der Kindertafel. Jeden Montag werden in der Einrichtung mehr als 500 bedürftige Menschen mit den notwendigen Lebensmitteln versorgt.

Trotz der logistischen Herausforderungen und den Abläufen auf beengten Räumlichkeiten komme der Spendenbetrag direkt vor Ort an. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begegneten den bedürftigen Menschen auf Augenhöhe und mit großer Wertschätzung, so der Eindruck des Geschäftsführer-Duos. Seit Jahren spendet das Betonwerk Georgsmarienhütte zu Weihnachten eine größere Summe für jeweils ein Familien- oder Kinderprojekt aus der Umgebung – nach der Premiere in 2018 wurde die Kindertafel nun schon zum zweiten Mal bedacht.