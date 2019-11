Georgsmarienhütte. In den vergangenen Tagen hat Möbel Wiemann gleich zweimal jetzige und ehemalige Mitarbeiter eingeladen.

Das Unternehmen Oeseder Möbel-Industrie Mathias Wiemann GmbH & Co. KG blickt in diesem Jahr auf eine 119 Jahre alte Unternehmensgeschichte zurück. Viele der jetzt zu einem Betriebsrundgang eingeladenen 93 Ruheständler haben diese Jahre mitgeprägt. Nun schauten sie sich die Fortschritte und technischen Möglichkeiten „ihrer“ Firma an und tauschten sich anschließend bei einem gemeinsamen Essen in Bad Iburg aus.

Ebenfalls vor Kurzem feierte Wiemann mit langjährigen MItarbeitern deren Betriebsjubiläum. Sieben Angestellte sind schon 40 Jahre dabei, zwei weitere 25 Jahre. Das Unternehmen spendierte ein gemeinsames Abendessen.