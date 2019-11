Am Donnerstag, 28. November, öffnet die Georgsmarienhütter Innenstadt erstmalig zum Moonlight-Shopping. Foto: Citygemeinschaft Oesede

Osnabrück . Ein besonderes Einkaufserlebnis wird am Donnerstag in Georgsmarienhütte geboten: Dort wird erstmals ein Moonlight-Shopping angeboten. Bis mindestens 21 Uhr haben die Geschäfte an dem Tag geöffnet.