Georgsmarienhütte. Die Band ist einer der Exportschlager aus Kloster Oesede und zum 850-jährigen Jubiläum des Stadtteils kommen sie zurück. Zu einem sommerlichen Rockkonzert treten die fünf mittlerweile mit Kultstatus versehenen Musiker der Frog Bog Dosenband am Samstag, 23. Mai 2020, auf der Waldbühne in Kloster Oesede auf. Das teilt die Stadt GMHütte mit.

Inzwischen sind seltener geworden, die Auftritte von Dr. Dr. Dräse, Linsendschisdre, Kartoffeldräse, Käpt´n Dampflok und Elfmeterdriene, wie sich die Mitglieder der Frog Bog Dosenband selbst nennen. Aber wenn der Stadtteil Kloster Oesede Jubiläum feiert, kommt die Spaß-Rockband gerne vorbei. Neben den bekannten Hit-Klassikern wie „Party bei Vadder“ oder dem „Erdbeernasenblues“ kommt dann natürlich auch der Song „Kloster Oesede“.

Zwei weitere regionale Bands

Aber das ist an diesem Abend noch nicht alles: Vor der Frog Bog Dosenband treten noch zwei weitere regional bekannte Bands auf. Und das bedeutet in diesem Fall eine wilde Mischung aus Folkrock, Glamour-Pop und handgemachtem Rock´n´Roll. Zunächst darf sich die Osnabrücker Band Svenson auf der Bühne austoben, ehe dann im Anschluss die Basement Apes ihren Auftritt haben. Nach den Live-Konzerten, ab ca. 22.15 Uhr, wird mit einer „After-Show-Party“ und DJ im Saal Steinfeld weiter gefeiert. Partner für das Gastronomieangebot ist an diesem Abend „MaGü-Gastro“ aus Kloster Oesede.



Karten für das sommerliche Konzert zum 850-jährigen Bestehen des Stadtteils gibt es ab dem 13. Dezember bei „Dein Ticket“ (www.deinticket.de) sowie bei den NOZ-Geschäftsstellen in Georgsmarienhütte, Osnabrück, Melle und Bramsche. Bei den Vorverkaufsstellen kostet der Eintritt 15 Euro, online über ein „Dein Ticket“ 16 Euro. An der Abendkasse, sofern noch vorhanden, liegt der Eintrittspreis bei 18 Euro. Neben den regulären Karten, gibt es auch ein spezielles Kids-Ticket für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Die Preise dafür liegen im Vorverkauf bei 12 Euro (online 13 Euro) und an der Abendkasse bei 15 Euro. Eine Alterskontrolle erfolgt beim Einlass. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr – Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr.

Hinweise zum Jugendschutz gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.georgsmarienhuette.de. Weitere Auskünfte erteilt auch das Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte unter 05401/ 850 – 250.