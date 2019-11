Georgsmarienhütte. Am Sonntag hat ein Spaziergänger in einem Waldstück einen Jogger geschlagen. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Am Sonntagvormittag war es in dem Waldstück an der Straße Am Zuckerhut zu einem Streit zwischen dem Jogger und einem Hundehalter gekommen. Letztlich soll der Mann zugeschlagen haben, der dort in der Regel mit zwei Boxern unterwegs sein soll, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Mann. Er soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.