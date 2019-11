Georgsmarienhütte. "Da können wir ja günstiger jedem Nutzer eine Stretch-Limousine bezahlen", entfuhr es CDU-Vertreter Andre Averdiek bei den Zahlen zum Harderberger Anrufbus: Nur im Schnitt 16 Mal im Monat wurde die Stadtbuslinie 454 im ersten Halbjahr angefordert – bei Kosten von rund 65.000 Euro per anno. Warum der Zuschuss-"Wahnsinn" von zuletzt mehr als 300 Euro pro Fahrt trotzdem eventuell bis 2021 weitergeht.

