Georgsmarienhütte. Einen Reisepass beantragen, eine Meldebescheinigung erhalten oder ein Führungszeugnis anfordern: Das Bürgeramt der Stadt GMHütte hat viele Aufgaben. Mitte des Monats wird ein neues Meldeprogramm installiert. Für diese Umstellung muss deshalb die zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger von Montag, 18. November, bis einschließlich Donnerstag, 21. November, geschlossen bleiben.

Bereits ab Dienstag, 12. November, können nach einer Pressemitteilung der Stadt wegen der anstehenden technischen Arbeiten keine regulären Personalausweise und Reisepässe mehr beantragt werden. Ab Anfang kommender Woche wird dann der Großteil der Umstellung erfolgen, sodass eine reguläre Sachbearbeitung nicht mehr möglich ist. Ein Überblick der Verwaltung, was es in diesem Zeitraum für Bürgerinnen und Bürger zu beachten gilt.

Das Notfallbüro: Für dringende Fälle wird im Rathaus für die Dauer der Schließung ein Notfallbüro eingerichtet. Dieses befindet sich im Raum 291 in der zweiten Etage direkt gegenüber des Aufzugs. Das Notfallbüro ist während der normalen Öffnungszeiten des Rathauses besetzt.

Ausweisdokumente: Bereits ab dieser Woche können, wie bereits erwähnt, keine regulären Personalausweise und Reisepässe mehr beantragt werden. Die Ausstellung von Kinderreispässen, vorläufigen Reisepässen oder Personalausweisen erfolgt nur noch bis Freitag, 15. November. In dringenden Fällen, beispielsweise bei Verlust eines gültigen Ausweisdokumentes kurz vor Antritt einer Reise, können sich Betroffene im Notfallbüro (Raum 291) melden. Dabei müssen zusätzlich zum biometrischen Lichtbild und einer Geburts- oder Heiratsurkunde auch Reiseunterlagen vorgelegt werden. Übrigens: Nicht jedes vorläufige Dokument wird in jedem Land anerkannt. Vor allem außerhalb Europas kann es zu Problemen kommen. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de. Wer ein fertiges Ausweisdokument abholen möchte, erhält dieses während der Schließung ebenfalls im Raum 291.

Fundsachen: Fundsachen können ebenfalls im Notfallbüro 291 abgegeben werden. Die Herausgabe von Fundsachen ist in dieser Zeit allerdings nicht möglich.

Führerschein/Führungszeugnis: Wer einen Führerschein oder ein Führungszeugnis beantragen möchte, kann dies ebenfalls erst ab dem 22. November erledigen. Aber auch hier gilt: In ganz dringenden Fällen wird Betroffenen im Raum 291 geholfen.

Wohnsitzveränderungen: An- und Ummeldungen zum aktuellen Wohnsitz einer Person sind in den vier Tagen des Schließungszeitraums nicht möglich. Erst in der Folgewoche können derartige Veränderungsanzeigen wieder bearbeitet werden.

Anzeige Anzeige

Beglaubigungen: Auch das Beglaubigen von Dokumenten ist während der Schließung nicht möglich, sondern erst wieder in der Folgewoche.

Stadtgutscheine: Das Bürgeramt der Stadt ist auch eine der Verkaufsstellen von Stadtgutscheinen. Ein Verkauf ist während der Schließung nicht möglich. In unmittelbarer Nähe zum Rathaus gibt es weitere Verkaufsstellen – zum Beispiel im Modegeschäft Markenstore.

Abschließend weist die Stadt in der Pressemitteilung darauf hin, dass gerade in den ersten zwei Wochen nach der Wiedereröffnung des Bürgeramtes mit erhöhtem Publikumsverkehr und daher auch mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist.