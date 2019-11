Spendenübergabe an den Kinderhospizdienst Osnabrück. "Dicke Bohnen" Dorfessen in der Heideschänke in Georgsmarienhütter Harderberg: Dagmar Bahlo (Bürgermeisterin), Fred-Jürgen Janz (Bürgerkreis Harderberg) und Angelika Niebusch (Ambulanter Hospizdienst Osnabrück). Foto: Michael C. Goran

Georgsmarienhütte - Harderberg. Übervolles Haus in der Heideschänke in Harderberg: Knapp 100 Harderberger Bürger waren der Einladung des Bürgerkreises zur Spendentombola gefolgt und brachten Lust auf dicke Bohnen mit. Die Harderberger sammelten so Geld für den ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück.