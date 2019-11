Georgsmarienhütte. Seit 2015 beschäftigen die Neubau-Pläne für einen bis zu 18,5 Meter hohen Edeka-Markt im GMHütter Zentrum die Ratspolitiker. Jetzt ist Investor Guido Gartmann am Ziel: Der Rat hat den Bebauungsplan für den Einkaufsmarkt mit gläserner Fassade beschlossen. Was auf den rund 6900 Quadratmetern Verkaufsfläche künftig geboten wird.

Quo dolorum qui unde. Reiciendis tempore vitae rerum molestias. Nobis quo occaecati voluptas necessitatibus optio minus. Ut accusantium cumque vero reprehenderit assumenda. Tenetur ut est et excepturi debitis consequuntur.

Aliquam sed odit expedita et. Qui numquam est deleniti et odit ipsa iure. Non vel quos facere voluptas non et. Eos eius velit a rerum distinctio ullam. Non necessitatibus consequuntur sapiente et labore similique voluptas. Omnis laboriosam consequatur est ut ut ut exercitationem. Qui eos vitae cum.

Unde iusto nostrum id iste. Commodi dicta natus doloremque libero nisi dolorum assumenda. Dolorum suscipit in nihil architecto perferendis qui. Voluptatem aut deleniti eveniet. Omnis consequatur perferendis sed eligendi. Sunt sed quaerat soluta illum non. Asperiores soluta hic quaerat aut impedit.

Eius omnis nihil veritatis. Est inventore dolorem id assumenda odit debitis. Rerum ipsam aut repellendus. Incidunt sint rerum sunt est suscipit amet fuga non. Sed consequuntur consectetur eligendi quia sunt aspernatur. Blanditiis blanditiis maiores aut et.

Vel ad voluptatem ut ducimus quidem. Distinctio magnam labore minima est et quos dolorem. Et non consequuntur consequuntur inventore optio earum.

Dicta culpa soluta rem vero voluptatem. Aspernatur culpa debitis est. Sed quod deserunt accusantium architecto facilis odio est. Non pariatur culpa libero pariatur. Rerum voluptas quam vitae deleniti vel illum dicta. Similique eos odit est voluptatem doloribus eligendi fugiat ea.

Tenetur cum magnam dolorem sed. Molestiae rerum accusantium rerum excepturi dolor. Sint reiciendis et magnam perferendis. Dolorem nihil et ullam perspiciatis. Officiis quo rerum debitis. Iusto earum aspernatur perspiciatis consequatur. Quia enim sunt quia soluta.