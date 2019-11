Georgsmarienhütte. Am Wochenende veranstaltete die Citygemeinschaft Oesede das Einkaufserlebnis "Feuer & Eis" und lockte damit am Samstagabend viele Besucher in die Innenstadt. Der geplante verkaufsoffene Sonntag musste jedoch abgesagt werden.

Schon von weitem kündigten tiefe Trommelschläge am Samstagabend das "Feuer & Eis" Event in der Oeseder Straße an. Sie gehörten zur Mittelalter-Folkband "Sonor Teutonicus", die in der Mitte der Einkaufsstraße und umringt von großen und kleinen Zuschauern musikalische Einlagen präsentierten.

Die Oeseder Straße war gut besucht am "Feuer"-Abend. Sogar das Wetter machte mit. Nachdem der Samstag von wiederkehrenden Nieselschauern durchzogen war, klarte der Himmel am Abend auf und lockte die Georgsmarienhütter an die in der Straße verteilten Feuerstellen. Dazu waren Fackeln und hohe Feuersäulen über den gesamten Bereich des Festes verteilt. Das sorgte auch für Betrieb in den anliegenden Geschäften. Diese hatten am ersten Tag des Straßenfestes bis 21 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag nach OVG-Entscheidung abgesagt

Der geplante verkaufsoffener Sonntag musste dagegen kurzfristig abgesagt werden. Damit gab Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg kurz vor Veranstaltungsbeginn einem Verdi-Antrag statt. Damit war Verdi bei der Citygemeinschaft Oesede auf Widerstand und Unverständnis gestoßen, die Besucher störten sich aber nicht daran, dass die Geschäfte am Sonntag geschlossen bleiben würden. "Mir fehlt da nichts, es gibt doch genug offene Tage unter der Woche", stimmte eine Besucherin aus Hagen der Entscheidung zu. Ein GMHütter Besucher fand außerdem: "Verkaufsoffene Sonntage sind ohnehin nicht richtig, und die Mitarbeiter verdienen den freien Tag."

Während sich die Erwachsenen bei Glühwein und Bier über die OVG-Entscheidung unterhielten, schmiedeten die jüngeren Besucher an der offenen Feldschmiede unter Anleitung der anwesenden Erlebnispädagogen kleinere Gegenstände. Unter fliegenden Funken erhitzen die Kinder dafür ein Stück Eisen in glühenden Kohlen und hämmerten und bogen das Metall anschließend in Form. So entstanden an diesem Abend kleinere Schmuckstücke und Dekorationen, die die Besucher mit nach Hause nehmen konnten.

Die Mitarbeiter an den zahlreichen Imbissbuden und Getränkestände hatten währenddessen viel zu tun. Das Angebot der Citygemeinschaft wurde gut angenommen, teilweise wurde es sogar eng in der Einkaufsstraße. Vor allem um die verschiedenen musikalischen Attraktionen des Abends bildeten sich immer wieder Menschentrauben.

Weitere Programmpunkte für Sonntag geplant

Und wo am Abend noch die Funken flogen, sollte es am heutigen Sonntag frostig weitergehen. Für den "Eis"-Tag des Straßenfestes hatte die Citygemeinschaft Oesede unter anderem den Eisbildhauer Mersbäumer angekündigt. Der würde vor den Augen der Besucher Eisblöcke zu Skulpturen formen. Außerdem sollen mehrere Live-Attraktionen geboten werden, darunter eine Modenschau auf Höhe des Cafés Brink-Gehrmeyer um 15 Uhr. Trotz geschlossener Geschäfte ist also auch am Sonntag für ein umfangreiches Programm gesorgt, das Besucher in die Oeseder Straße locken soll.