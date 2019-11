Ortstermin an der Mündruper Heide: Unser Foto zeigt (von links) Tobias Demircioglu, Robert Lorenz, Anwohner Reinhold Middelberg, Wolfgang Springmeier und Petra Funke. Foto: Grüne/Bartelt

Georgsmarienhütte. Am Montag steht im GMHütter Rat eine Verlegung des Awigo-Recyclingshof von der Niedersachsenstraße am Harderberg ins Gewerbegebiet in Holsten-Mündrup auf der Tagesordnung. Die Grünen-Vertreter begrüßen auch in anderen Fraktionen bestehende Überlegungen, eine Entscheidung zu diesem Thema auf die letzte Ratssitzung Mitte Dezember zu vertagen.