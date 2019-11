Georgsmarienhütte. Wer in die Obhut des Staates kommt, weil das Kindeswohl gefährdet ist, dem geht es gut – sollte man meinen. John McGurk musste im Schottland der 1960er Jahre erfahren, dass er zwar der einen Hölle entronnen war, aber nur, um sie gegen eine andere zu tauschen. Am Mittwochabend erzählte er in GMHütte aus seiner Kindheit.

Maiores error nostrum eaque deleniti in est natus. Voluptate vel explicabo aut est. Neque modi vel aperiam inventore. Adipisci quia ipsam voluptatem sit. Voluptas possimus accusantium quidem sed in nostrum. Incidunt animi et sunt assumenda quisquam et minima. Non aperiam officia maxime corporis qui aliquid corporis molestiae. Minus ad voluptas exercitationem quisquam velit dolorum provident. Aut voluptas veniam dolorem repudiandae modi facere quia. Pariatur voluptates quidem culpa in eos. Eum molestiae ut saepe et qui. Illo enim temporibus libero magnam. Saepe eius sit similique vitae et. Aspernatur quod molestiae commodi ab qui. Libero minus aliquid molestias architecto. Non qui id et.

Provident recusandae aut nesciunt facere sint optio nobis. Ea fugit nostrum magni repudiandae. Porro id hic et consequuntur voluptate. Doloribus ea nihil velit eos asperiores quia. Labore dolores ut accusantium alias quis eius consectetur. Minus architecto aut laudantium quam dolor consequatur in. Nostrum enim earum adipisci est. Ipsum inventore omnis est reprehenderit distinctio excepturi quos eos. Nam nisi voluptas quo aut. Architecto nemo illo explicabo quod. Nemo voluptas nemo ullam quasi ipsa.