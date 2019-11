Dracula-Lesung erzeugt in Oesede geniales Kopfkino CC-Editor öffnen

Fünf Sprecher lieferten ein verblüffend geniales Kopfkino mit dem Live-Hörspiel "Dracula". Foto: Dominik Lapp

Georgsmarienhütte. Seit zehn Jahren verwandelt das Ensemble vom Theater ex libris unter der Leitung von Schauspieler Christoph Tiemann Bücher in akustisches Theater. Mit ihrem neuen Live-Hörspiel „Dracula“ war die Truppe im Oeseder Rathaus zu Gast. Sie entführte rund 100 begeisterte Besucher in die Welt des wohl bekanntesten Vampirs der Literaturgeschichte.