Sehr gut besucht war das Jubiläumskonzert des Osnabrücker Akkordeon-Orchesters. Foto: Dominik Lapp

Georgsmarienhütte. Gut gefüllt war der Saal am Kasinopark in Georgsmarienhütte am Sonntagnachmittag. Weil das Osnabrücker Akkordeon-Orchester sein 40-jähriges Bestehen mit einem großen Festkonzert feierte, waren so viele Besucher gekommen, dass noch Stühle hinzugestellt werden mussten. Etwa 250 Musikbegeisterte, darunter viele ehemalige Orchestermitglieder, wollten sich das besondere Ereignis nicht entgehen lassen.