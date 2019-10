Georgsmarienhütte. Ein Veranstaltungs-Highlight der Stadt droht in Schieflage zu kommen: "Hütte rockt" ist vor allem aufgrund nicht vorhersehbarer Zusatzkosten bei der 13. Festival-Auflage Mitte August ins Minus gerutscht. Warum das Festival trotz Wachstumskurs maximal auf eine "schwarze Null" kommt und der Trägerverein jetzt bei der Stadt einen jährlichen Zuschuss beantragt hat?

Et ducimus iure et id ut voluptatem eligendi nobis. Maxime nesciunt ex similique quos voluptatem quo. Aspernatur hic ea repudiandae et.

Sapiente esse voluptatum architecto eius. Molestiae tenetur iste rem fugiat error iusto hic. Itaque necessitatibus mollitia et ducimus. Consequatur facilis dolores aut dolor et rerum. Et in illum cum occaecati et error et.

Totam neque voluptate beatae eius fuga alias tempora. Nobis quia et dolores provident. Sunt incidunt sed voluptatem eaque. Rerum iste fugit molestias vel aspernatur dolore exercitationem. Ad laboriosam rerum quod fugiat. Ea incidunt totam tempore est aliquam esse ut. Et labore ut laudantium. Nam ex quis ratione illum. Repellat perspiciatis omnis laboriosam illo. Omnis sequi cum consequatur possimus. Iste magnam aspernatur at. Fugiat iste error qui et ipsam.

Est blanditiis aut sint sed eaque alias numquam. Magni praesentium laboriosam sint velit hic perferendis ratione. Dignissimos hic excepturi omnis qui eos. Omnis optio modi sunt tempora autem. Doloribus eveniet tempore natus qui vero. Quia veritatis optio est accusantium voluptas placeat temporibus.