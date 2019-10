Georgsmarienhütte . In den vergangenen Wochen wurden im Stadtgebiet von Georgsmarienhütte wieder einige Bushaltestellen grunderneuert und nach den gültigen Standards barrierefrei ausgebaut. Für Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs und für Menschen mit einer Geh- oder Sehbeeinträchtigung eine deutliche Verbesserung. Wie sollen sich Fahrradfahrer an den veränderten Bushaltestellen verhalten?

Das Problem: Durch den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden im Zustiegsbereich und entlang der gesamten Haltestelle sogenannte taktile Leitelemente und höhere Bordanlagen, sogenannte Kasseler-Sonderborde, eingebaut, die es seh- oder gehbehinderten Personen erleichtern soll den Einstiegsbereich zu finden. Veränderungen, die sich auch auf den Wartebereich beziehungsweise auf die angrenzenden Geh- und Radwege auswirken können. Besonders deutlich wird das bei der Bushaltestelle „Klöcknerstraße“ in Fahrtrichtung Alt-Georgsmarienhütte. Dort werden Fußgänger und Radfahrer entlang der Klöcknerstraße auf einem getrennten Geh- und Radweg geführt. Durch die neu ausgebaute Bushaltestelle wird die klare Zuteilung zwischen Fußgängern und Radfahrern im Bereich der Haltestelle zum Schutz der Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs aufgelöst. Für Radfahrer stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob sie auf dem Gehweg, beziehungsweise im Wartebereich, weiter mit dem Rad fahren dürfen, oder ob sie auf die Straße ausweichen müssen?



Die Lösung: Der Geh- und Radverkehr wird an diesen Stellen ausdrücklich anders geregelt. Erkennbar ist dies durch ein vor und nach der Bushaltestelle aufgestelltes Verkehrszeichen. Vor Beginn der Haltestelle ist dort zunächst das Verkehrszeichen mit der Nummer 239 zu sehen, welches einen Sonderweg für Fußgänger vorgibt. Grundsätzlich ist damit die Benutzung des Weges für andere Verkehrsteilnehmer – ausgenommen Rad fahrende Kinder bis 10 Jahre – verboten. Ergänzt wird das Zeichen aber durch den unter dem Schild befindlichen Zusatz „Fahrräder frei“. Damit bleibt es den Radfahrern erlaubt im Bereich der Bushaltestelle zu fahren, sodass kein Wechsel auf die Straße erforderlich ist. Zu beachten ist aber: Das Verkehrszeichen mit Mutter und Kind auf blauem Grund, zur Verdeutlichung des an dieser Stelle beginnenden Sonderweges für Fußgänger, hat Vorrang. Radfahrer dürfen zwar ausnahmsweise den Weg mitbenutzen, müssen aber ihre Geschwindigkeit an die Gegebenheiten anpassen auf Fahrgäste achten. Hinter der Bushaltestelle gibt dann das Verkehrszeichen mit Rad- und Fußgängern auf einem Schild wieder den unterteilten Weg für Fußgänger und Radfahrer vor.