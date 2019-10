Georgsmarienhütte. Japanische Farbholzschnitte aus der Sammlung des Ankumer Sammlers Gerd Philipp sind bis Mitte Dezember im Museum Villa Stahmer in Oesede zu sehen. Am Sonntag wurde die neue Ausstellung feierlich eröffnet.

Nur ein einziges Landschaftsbild hängt in den Ausstellungsräumen der Villa Stahmer. Ansonsten zieren Abbildungen von japanischen „Unterhaltungskünstlerinnen“ die Wände des Museums – so nennt Gerd Philipp unverfänglich das Sujet jenes Teiles seiner umfangreichen Sammlung japanischer Farbholzschnitte aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der dort unter dem Motto „Hana Moyo – Muster der Blumen“ bis Mitte Dezember zu sehen ist. Es handelt sich dabei um Arbeiten von Kiyochika Kobayashi und anderen zeitgenössischen Künstlern, die unter der Regentschaft des Kaisers Meiji entstanden sind – allerdings weniger als elitäre Kunstwerke, die für die Ewigkeit bestimmt sein sollten, sondern als Illustrationen einer Zeit, in der eine aufstrebend japanische Bürgerschicht die „Welt des Vergnügens“ für sich entdeckt hat, wie Phillip einführend betont.

Öffentliche Sittenbilder

Es handelt sich um Zeugnisse einer flüchtigen, vergänglichen Welt, die seinerzeit nicht in Museen oder Tresore verbannt wurden, sondern massenhaft reproduziert und für wenig Geld jedermann auf der Straße frei zugänglich gemacht worden sind – mit Ausnahme von allzu erotischen Darstellungen oder politisch brisanten Karikaturen, die lediglich diskret unter dem Ladentisch zu bekommen waren. Mit der Öffnung Japans zum Westen im Jahre 1872 hat sich auch die Rolle der geheimnisvollen Geishas verändert, die bis dahin nicht für sexuelle Dienste, sondern ausschließlich für die „gehobene kulturelle Unterhaltung von Männern“ zuständig waren, wie Phillip es ausdrückt. Die Lizenz für eine künstlerische Tätigkeit diente fortan auch der Verschleierung des wahren Berufes der „Großstadtvögel“, der sich zunehmend mit dem der Dirnen und Kurtisanen überschnitt. Eine große Zahl von ihnen wurde vom Elternhaus aus in die Prostitution verkauft und nach dem Tod wurden ihre Überreste in sogenannten „Wegwerftempeln“ entsorgt, weiß der Ankumer Kunstsammler und zu berichten.

Massenproduktion und Nischendasein

Die Farbholzschnitte, die er aktuell im Museum Villa Stahmer ausstellt, sind nur ein kleiner, ausgewählter Teil seiner Sammlung von „Bildern der fließenden Welt“, wie Ukiyo-e übersetzt wird, eine Kunstgattung, die erst spät als eigenes Genre anerkannt worden ist und etwa für die Pariser Weltausstellung noch zu „vulgär“ war. Ihre hochfrequentierte Serienproduktion, ihr vergleichsweise niedriger Preis und ihr niederschwelliger Abverkauf nach dem Prinzip „Masse macht Kasse“ trage noch heute dazu bei, dass japanische Farbholzschnitte in den meisten Museen nur ein Nischendasein als „Anhängsel der ostasiatischen Abteilung“ fristen, bedauert Philipp. Dabei seien ohne diese „bunten Blätter“ weder Impressionismus noch Expressionismus möglich gewesen, verweist er gleichzeitig auf ihre kunstgeschichtliche Bedeutung und Vorreiterrolle. Umso wichtiger, dass nun einige monothematisch ausgewählte Beispiele dieser fast vergessenen Gattung – inklusive ganzer Bildserien und ausführlicher Hintergrundinformationen – in Oesede zu sehen sind.