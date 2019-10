Georgsmarienhütte. Die Georgsmarienhütter Kleinkunstwochen nehmen Fahrt auf: Gleich zwei musikalische Highlights stehen Anfang November auf dem Programm. Der Meister des Boogie Woogie ist in Begleitung ebenso mit dabei, wie das syrisch-deutsche Musikprojekt „Zollhausboys“. Karten für beide Termine sind im Vorverkauf erhältlich.

Den Anfang macht am Freitag, 1. November, ab 20 Uhr ein gern gesehener Gast in Georgsmarienhütte: Frank Muschalle kommt mit seinen beiden Kollegen Dirk Engelmeyer und Matthias Klüter in die LutherHütte nach Alt-Georgsmarienhütte. Als Solo-Interpret schon ein Hit, intoniert das Trio den eingängigen Boogie Woogie-Sound auf einmalige Weise und sorgen in gemütlicher Atmosphäre für ein gleichzeitig temperamentvolles Konzert.

Zwei Tage später am Sonntag, 3. November, gibt es dann Musik, Poetry und Kabarett in einem. Nachdem die aus drei syrischen „Bremer Neubürgern“ (Ismaeel Foustok, Azad Kour, Shvan Sheikho), dem Berliner Sänger Selin Demirkan, dem Musiker Thomas Kriszan und dem Kabarettisten Pago Balke bestehende Gruppe bereits mit ihrem ersten hochgelobten Programm über die Grenzen Bremens hinaus Furore machten, sind sie nun mit ihrem zweiten Teil ihrer großen Tour zu Gast in Georgsmarienhütte.

Auch mit diesem Teil sorgt das Ensemble für ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm, welches mit ausschließlich deutschen Texten zeigt, dass Musik und Kunst ein Baustein für eine erfolgreiche Integration sein kann. Das Konzert im Saal Niedersachsen des Georgsmarienhütter Rathauses beginnt um 20 Uhr.

Karten für die Veranstaltungen im Rahmen der Georgsmarienhütter Kleinkunstreihe sind ab sofort im Vorverkauf bei Schreibwaren Fröse sowie bei den NOZ-Geschäftsstellen in Georgsmarienhütte und Osnabrück erhältlich. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auch im Kulturbüro der Stadt GMHütte unter astrid.kaemmer@georgsmarienhuette.de oder unter 05401/ 850 – 114.