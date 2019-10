Das Plakat zum Winterstück: In diesem Jahr steht der Märchenklassiker „Die Schneekönigin“ auf dem Spielplan des Jugendensembles der Waldbühne Kloster Oesede. Foto: Waldbühne Kloster Oesede

Georgsmarienhütte. Hinter dem Ensemble der Waldbühne Kloster Oesede liegt eine der erfolgreichsten Spielzeiten überhaupt. Dieses ist aber kein Grund sich nun in den wohlverdienten Winterschlaf zu legen. Im Gegenteil: Mit der Inszenierung des Märchenklassikers „Die Schneekönigin“ will das Jugendensemble der Waldbühne die Zuschauer in der Aula der Georgsmarienhütter Realschule begeistern. Karten dafür sind ab dem 23. Oktober im Vorverkauf erhältlich.