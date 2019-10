Georgsmarienhütte. Tierischer Besuch im Schützenhaus Malbergen: 63 Kaninchen aus neun Rassen hoppelten und mümmelten am Samstag und Sonntag bei der Kaninchenschau der Vereine Harderberg und Bissendorf.

Die 52. Lokalschau des „Kaninchenzuchtvereins I 119 Harderberg e.V.“ und gleichzeitig die 12. Gemeinschaftsschau mit dem „Kaninchenzuchtverein I 85 Bissendorf und Umgebung“ wurde am Samstag um 10.30 Uhr eröffnet. Hans-Dieter Flore, Vorsitzender des KZV Harderberg begrüßte dazu Georgsmarienhüttes stellvertretende Bürgermeisterin Johanna Lüchtefeld, sowie den Kreisverband-Zuchtwerbewart Martin Hagemann aus Glandorf und zahlreiche Kaninchenzüchter. „Wer beim Pokern auf das Kaninchen setzt, wird immer gewinnen. Im Hobby hält es die ganze Familie zusammen und schafft dazu Freundschaft mit vielen anderen Menschen“, sagte Flore in seiner Eröffnungsrede.

Kaninchenzucht nicht mehr im Trend

Doch leider sei die Hobbyzucht von Kaninchen bei der Jugend heute nicht mehr von so großem Interesse. Deswegen klagen die Kaninchenzuchtvereine über Nachwuchsprobleme. Ende dieses Jahres wird sich der Bissendorfer Verein mit seinen derzeit 16 Mitgliedern aus Altersgründen auflösen. „Wer weiterhin mitmachen möchte, wird dann in unserem aktuell 20 Mitglieder zählenden Harderberger Verein aufgenommen“, erklärt Flore, der sich insbesondere über die Familien mit Kindern freute, die die Kaninchenschau am Wochenende besuchten. Aber auch viele Senioren zählten zu den Gästen zwischen den aufgebauten Stall-Reihen.

Ein Paradebeispiel einer Familie, die sich dem Hobby Kaninchen verschrieben hat, sind die Wrights aus Osnabrück. Allerdings liegt ihr Schwerpunkt bei der Kaninchenhaltung nicht in der Zucht, sondern im Sport. Beim „Kanin-Hop“ springen die possierlichen Mümmelmänner über unterschiedlich hohe Hürden. Zusammen mit anderen Kanin-Hop-Freunden stellten sie die tierische Sportart auf der Kaninchenschau in Malbergen vor. Über Nachwuchsprobleme können sich die Kanin-Hopper im Gegensatz zu den Kaninchenzüchtern nicht beklagen. „Das Hobby boomt. Viele Kinder haben Spaß daran und im Gegensatz zur Zucht, reicht für Kanin-Hop auch nur ein Kaninchen. Der Haltungsaufwand ist also wesentlich geringer“, erklärt Elke Wright. Ihre Tochter Carla (14) führt derweil Widder-Kaninchen Onyx durch die Turnierbahn. Jedes Tier hätte seine ganz eigene Technik beim Überwinden der Hürden. Einige springen aus dem Laufen andere aus dem Stand.



Anfänger probieren 25 Zentimeter hohe Hürden

Anfänger probieren zunächst die bis zu 25 Zentimeter hohen Hürden, Fortgeschrittene meistern bis zu 50 Zentimeter Höhe. Bunte Farben, Flatterband und Fahnen machen die Hindernisse anspruchsvoller und abwechslungsreich. „Kaninchen sind cleverer, als viele Leute denken. Ähnlich wie der Hund können sie Befehle wie „nach links“ oder „nach rechts“, sowie die Hürden-Ansage „hoch“ oder „weit“ erlernen, verstehen und befolgen“, weiß Nico Wright aus Erfahrung. Er betont, dass der Sport ganz ohne Zwang ablaufe und die Tiere sichtlich Freude an der Bewegung haben.

Freude am Pokal hingegen hatte die Zuchtgemeinschaft rund um Frank Klöntrup aus Bad Iburg. Sie wurde mit fünf Tieren der Rasse Weiß-Rex Rotauge Vereinsmeister. Doch damit nicht genug: Die Zuchtgemeinschaft wurde auch für das „Beste Tier der Schau“ geehrt und gewann den Landesverbands-Ehrenpreis mit der Rasse Castor-Rex, sowie zwei Kreisverbands-Ehrenpreise. Eine besondere Auszeichnung erhielt Werner Gans aus Osnabrück. Einer seiner Englischen Schecken schwarz-weiß wurde das „Beste Zeichnungstier“ der Schau. „Das Augenmerk liegt dabei auf der besonders schönen Fellzeichnung mit dem schwarzen Aalstrich auf dem Rücken“, erklärt Gans und krault stolz seinen Schecken.

Die nächste Kaninchenschau

Wer sich für sich Kaninchen begeistert, kann den nächsten bunten Reigen am 2. und 3. November in Osnabrück-Sutthausen im Autohaus Fehrmann bei der Ausstellung des Kaninchenzuchtvereins I 67 Osnabrück-West bestaunen. Dort wird auch Familie Wright wieder Kanin-Hop präsentieren und allen Interessierten Auskunft über das Hobby geben.