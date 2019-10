Volksbank in GMHütte zeigt bis Anfang November Erlebnisausstellung CC-Editor öffnen

Bis zum 8. November ist die Erlebnisausstellung "Finanzanlage" noch in der GMHütter Volksbank während der Geschäftszeiten zu sehen. Unser Foto zeigt (von links): Auszubildender Matthias Haslöwer, Vorstand Onno Onnen und Dirk Komitsch, Leiter Zentraler Vertrieb. Foto: Volksbank/Bendick

Georgsmarienhütte. In der GMHütter Volksbank an der Oeseder Straße werden in Form einer Erlebnisausstellung Aspekte rund um das Thema Geld anlegen vermittelt.