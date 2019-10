Holzhausen. In kurzer Zeit waren die meisten Plätze belegt: Dafür sorgte das „Sinfonia da capo“ Orchester mit seinem Konzert am 6. Oktober in der Kirche St. Antonius in Holzhausen-Ohrbeck. Mit klassischen Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart und anderen Komponisten nahmen die Musiker das Publikum auf eine Reise in die antike Mythologie und ins 18. Jahrhundert. Das Besondere: Dei Musiker treffen sich nur einmal im Jahr, diesmal in Holzhausen.

