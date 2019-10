Sammelt Belege für göttliches Wirken: Professor Johannes Michels an seinem Lieblingsarbeitsplatz. Foto: Frank Wiebrock

Georgsmarienhütte. „Esoterik?“, Johannes Michels – Professor Dr. Johannes Michels, so steht es auch an der Haustür – rümpft die Nase. Nein, der Begriff gefällt ihm gar nicht. Esoterik, das sei inzwischen negativ belegt. „Es geht um Spiritualität“, erläutert der GMHütter. In mehr als einem halben Dutzend Büchern hat der inzwischen 80-Jährige verschiedenen Nahtoderfahrungen, Botschaften und Helfern aus dem Jenseits nachgespürt. In seinem jüngsten Werk widmet sich Michels „Gottes mächtigen Rettern“. Und verspricht mehr Belege für deren Wirken. Wie kommt ein anerkannter Gehörlosenpädagoge, ehemaliger Schulleiter und Professor zu diesem Thema?