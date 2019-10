Georgsmarienhütte. Das Festival "Hütte rockt" 2020 in Georgsmarienhütte findet von Donnerstag bis Samstag, 6. bis zum 8. August 2020, statt. Der Veranstalter hat die ersten Headliner bekannt gegeben. Besucher können sich unter anderem auf die US-Rock-Stars "Puddle of Mudd" freuen.

"Hütte rockt" 2020 – Das Line-up:

"Puddle of Mudd"

"Deine Cousine"

"Monsters of Liedermaching"

"City Kids Feel the Beat"

"Heavysaurus"

Weitere Bands sollen bekannt gegeben werden.

Nach Angaben des Veranstalters wird der Warm-Up-Tag am Donnerstag komplett kostenlos sein. Neben einem Live-Musikprogramm auf der Zeltbühne wird das Festival dabei am Nachmittag mit "Hutte rockt Kids in Concert" eröffnet.

"Hütte rockt" 2020 – Tickets

Ab sofort sind Kombitickets der Preisstufe 1 ab 45 Euro an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter Eventim.de erhältlich. Die Vorverkaufsstellen in Georgsmarienhütte sind Schreibwaren Fröse, Oeseder Straße 78 sowie Kleinheider Hörsysteme, Hindenburgstraße 24, beide in 49124 Georgsmarienhütte.

