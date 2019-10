Symbolfoto: Colourbox

Georgsmarienhütte. Die Fahrbahnerneuerung der L95 (Glückaufstraße) schreitet voran, so dass ab Montag, 7. Oktober, der nächste Bauabschnitt auf der Glückaufstraße in Kloster Oesede eingerichtet wird. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.