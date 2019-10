Georgsmarienhütte. Hugo und seine Frau Luise kommen wieder ins GMHütter Rathaus: Nicht nur im Figurentheater „Alte Fuhrhalterei“ ist die „unverschämte“ Geschichte über die beiden Eheleute ein echter Dauerbrenner. Auch in der Hüttenstadt sorgt das ungewöhnliche Paar seit Jahren für einen ausverkauften Saal. Am Donnerstag, 12. Dezember, machen die beiden eigenwilligen Protagonisten wieder Station im Rathaus. Karten gibt es ab Montag, 7. Oktober, im Vorverkauf.

Seit über 25 Jahren spielen Dagmar und Harald Voß mit ihren Marionetten das Stück „Krise mit Luise“ und sorgen damit regelmäßig für ausverkaufte Häuser. Das Erfolgsrezept: Ein echtes Beziehungsdrama.

Eigentlich scheinen die Rollen zwischen den beiden Protagonisten klar verteilt zu sein. Auf der einen Seite ist Hugo, der vor allem eines im Kopf hat: Saufen, saufen, saufen. Und auch die Meinung gegenüber Frauen hat Hugo klar für sich definiert: „Weibers kann’ze alle einpacken!“

Alles andere also als eine gute Voraussetzung für eine glückliche Ehe. Das missfällt auch Hugos Frau Luise: „Männer denken alle sowieso nur an dat Eine.“ Doch Luise weiß sich zu wehren. Mit Hilfe ihrer Freundin Frieda schafft sie es, den „Herrn des Hauses“ mal so richtig zum Schwitzen zu bringen und schließlich sogar an den Kochtopf zu stellen.



Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Saal Niedersachsen des Georgsmarienhütter Rathauses. Karten für das komische Ehedrama sind im Vorverkauf für 12 Euro, an der Abendkasse, sofern noch verfügbar, für 13,50 Euro erhältlich. Vorverkaufsstellen sind die Stadtbibliothek Georgsmarienhütte und Schreibwaren Fröse. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen dem Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte und der Stadtbibliothek. Weitere Informationen erteilt das Kulturbüro unter 05401/ 850 – 250.