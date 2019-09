Orchesterkonzert in St. Antonius Holzhausen CC-Editor öffnen

Georgsmarienhütte. Am Sonntag, 6. Oktober, gastiert um 17 Uhr das Orchester Sinfonia da Capo unter der Leitung von Professor Gert Feser in der Kirche St. Antonius Holzhausen, am Boberg 10.