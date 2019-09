Zuletzt im vergangenen Jahr in GMHütte: Kabarettist Carsten Höfer, der am Freitag, 8. November, um 20 Uhr jetzt mit seinem neuen Programm in der Aula der Realschule zu erleben ist. Der Vorverkauf läuft. Foto: Archiv/Schellhaas

Georgsmarienhütte. Schon ein Dauergast ist mittlerweile in der Hüttenstadt Kabarettist Carsten Höfer. In diesem Jahr macht er am Freitag, 8. November, um 20 Uhr in der Aula der Realschule Station und präsentiert sein Programm "Weihnachts-Versteher".