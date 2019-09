Georgsmarienhütte. Der verkaufsoffene Sonntag und die damit verbundene Veranstaltung „Historische Kinderspiele – neu entdeckt“ am Sonntag, 29. September, entfallen. Das hat die Citygemeinschaft Oesede am Freitag mitgeteilt.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Freitag in Reaktion auf eine Klage der Gewerkschaft Verdi die geplante Sonntagsöffnung der Geschäfte in Oesede untersagt.

Angesichts der schlechten Wetterprognose wird die gesamte Veranstaltung einschließlich der "historischen Kinderspiele" abgesagt. Aus Sicht der Citygemeinschaft entfällt die Option, bei schlechtem Wetter in den Geschäftsräumen zu spielen.