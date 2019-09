Georgsmarienhütte. „Die Enttarnung eine Diva“: Unter diesem Titel lädt die Französin, Marie Giroux, mit ihren beiden Partnerinnen Jenny Schäuffelen und Frédérique Labbow am Sonntag, 27. Oktober 2019, zu einen klangvollen und vielseitigen Streifzug durch das Leben der Pariser Divea Édith Piaf ein. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

Schonungslos und unprätentiös: So hat sich die im südfranzösischen Avignon geborene Marie Giroux der Diva mit ihrem neuen Programm „Madame Piaf“ genähert – allerdings mit wesentlich mehr Charme und Humor, als es die originale Madame Piaf selbst zu versprühen verstand. Gemeinsam mit Jenny Schäuffelen und Frédérique Labbow diskutiert Giroux mit Wortwitz und Schlagfertigkeit das von Tragödien und Liebschaften durchzogene Leben Piafs. Insgesamt ein außergewöhnlicher und musikalischer Exkurs durch das Leben der berühmten und berüchtigten, wie gefeierten und gefürchteten Chansoninterpretin.

GMHütter Kleinkunstreihe

Das Konzert im Rahmen der Georgsmarienhütter Kleinkunstreihe im Saal Niedersachsen des Georgsmarienhütter Rathauses beginnt um 20 Uhr. Karten sind ab sofort im Vorverkauf für 16 Euro bei Schreibwaren Fröse sowie in den Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung in Georgsmarienhütte und Osnabrück erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Weitere Informationen erteilt das Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte unter 05401/ 850 – 250.